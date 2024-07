Sai Diniz, entra Mano, mas nada muda: Flu empata com Inter e segue lanterna

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fluminense trocou o Dinizismo pelo “estilo Mano Menezes”, mas ficou só no 1 a 1 contra o Inter na estreia do treinador, em jogo realizado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O amargo empate frustra a torcida e amplia a sequência de tropeços para oito partidas.

Com o resultado, o time carioca chegou a sete pontos, mas permanece na lanterna da competição. Os gaúchos, por outro lado, foram a 19 pontos e ocupam o meio da tabela.

Anúncios

Os times voltam a jogar neste domingo (7) pelo Brasileirão. O Fluminense encara o Fortaleza fora de casa, enquanto o Inter recebe o Vasco em seu retorno ao Beira-Rio.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve golaços, muitas faltas e um Fluminense mais proativo: já sem o “Dinizismo”, a equipe de Mano apostou nas bolas longas e, mesmo diante de um jogo picotado, chegou a controlar o ritmo durante os 45 minutos. O problema é que Igor Gomes, em uma das poucas chegadas dos visitantes, acertou um chute categórico e abriu o placar — Ganso, no entanto, respondeu na mesma moeda e empatou no último lance antes do intervalo.

Na etapa final, a intensidade baixou e deu lugar ao nervosismo — e aos cartões amarelos. A falta de oportunidades do time da casa revoltou os torcedores no Maracanã, que ensaiaram vaias e mostraram impaciência até o apito final da arbitragem.

Gols e destaques

Começo amargo aos mandantes. O Fluminense iniciou a partida levando dois sustos: primeiro com Cano, que foi bloqueado na hora do chutar e precisou de atendimento médico, e depois com Wanderson, que obrigou Fábio a se esticar e evitar o pior ainda na casa dos 2 minutos de embate.

Cano se recupera e acerta a trave. Já mais soltos em campo, os comandados de Mano Menezes quase concluíram um vacilo do Inter em gol: Gustavo Prado se atrapalhou com a bola e cedeu o lance a Alexsander, que acionou o recuperado Cano. O argentino de primeira com a perna esquerda, carimbou a trave de Fabrício.

Igor Gomes acerta chutaço. Mesmo com um ritmo maior do Fluminense, foram os gaúchos que abriram o placar aos 39 minutos em um chute de grande felicidade de Igor Gomes: o zagueiro, que fez as vezes de lateral-direito, aproveitou corte errado de Antônio Carlos e, de primeira, acertou o ângulo de Fábio já na ponta da área: 1 a 0.

Ganso responde na mesma moeda. Os cariocas empataram nos acréscimos da etapa inicial — e também em finalização de bastante categoria. Ganso, com liberdade, recebeu passe de André e arriscou de muito longe: a bola pegou uma curva, enganou Fabrício e parou nas redes do Inter: 1 a 1.

Trave salva o Flu. O Inter voltou mais disposto a atacar e, por pouco, não retomou a vantagem novamente com Igor Gomes, que acertou a trave após cruzamento de Bruno Henrique — minutos depois, foi a vez de Alario ficar no quase ao finalizar na rede pelo lado de fora.

Uma investida aqui, outra ali… e nada. Depois das tentativas da equipe de Eduardo Coudet, o embate ganhou ares de “trocação”, com os dois times se lançando ao ataque e voltando a exagerar nas faltas. O Inter conseguia se mostrar mais sóbrio, enquanto os cariocas assustavam em lances pelas alas e em bolas alçadas na área. A falta de oportunidades reais, no entanto, irritou os torcedores pouco antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1×1 INTER

Data e horário: 4 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Martinelli, Antônio Carlos, Thiago Santos, Douglas Costa (FLU); Wanderson, Renê, Gustavo Prado, Alario, Alan Patrick, Eduardo Coudet, Robert Renan (INT)

Gols: Igor Gomes (INT), aos 39 min do 1° tempo; Ganso (FLU), aos 49 min do 1° tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Gabriel Pires), Alexsander (Douglas Costa), Ganso (Renato Augusto); Keno, Cano (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes

Anúncios

INTER: Fabrício; Igor Gomes (Hugo Mallo), Fernando, Robert Renan e Renê; Bruno Henrique (Hyoran), Rômulo (Mercado) e Alan Patrick; Gustavo Prado (Bruno Gomes), Wanderson e Alario (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet