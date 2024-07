Quem é o diretor da Globo que tirou Eliana do SBT? Saiba bastidores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A estreia de Eliana na Globo tem um responsável: Bernardo Portugal, diretor de Talentos Artísticos da emissora. Segundo fontes da coluna, ele foi o responsável por tirar a apresentadora do SBT e negociar seus novos trabalhos no “plim-plim”.

Ainda de acordo com a apuração, Bernardo esteve no SBT em novembro do ano passado, acompanhando Patrícia Poeta e Marcos Mion no Teleton, e fez uma de suas primeiras reuniões a portas fechadas com Eliana para definir detalhes de sua ida para a Globo.

Fontes da coluna dizem que o diretor, que é amigo de Adriano Ricco, marido de Eliana, fez questão de passar no camarim da apresentadora, até então contratada de Silvio Santos. Os dois teriam conversado na ocasião sobre a ida da apresentadora para a Globo.

O diretor que levou Eliana para a Globo está em ascensão na emissora e tem conseguido aprovar projetos e novos talentos na emissora. Ele assumiu o cargo de Diretor de Talentos Artísticos em agosto de 2023, e antes foi Diretor de Produção Artística e Diretor de Imagens.

Bernardo Portugal é jornalista, formado pela PUC-Rio, e tem mais de 18 anos de trabalho na TV Globo. Em seu perfil no LinkedIn diz: “Nunca duvidei que gostaria de trabalhar com TV”.

No Instagram, costuma postar fotos com os talentos da Globo, entre eles Luciano Huck, Tati Machado, Ana Maria Braga e Sabrina Sato.

Eliana ganhou uma homenagem assim que anunciada a contratação. “Seja bem-vinda, sucesso”, escreveu Bernardo.