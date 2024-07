Nasce Helena, filha de Amanda Kimberlly e suposta herdeira de Neymar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nasceu na quarta-feira, 3, Helena, primogênita de Amanda Kimberlly e suposta filha de Neymar. A modelo deu entrada no São Luiz Star Maternidade, em São Paulo, durante a manhã, segundo fontes de IstoÉ Gente.

A Suíte Luxo do hospital, escolhida para abrigar os primeiros momentos da bebê, tem diárias de R$ 7.156,85.

Vale lembrar que Amanda Kimberlly já se aproximou de Rafaella Santos, irmã do atleta, que inclusive a presenteou com uma placa com o nome de Helena.

A reportagem procurou a assessoria de Neymar e atualizará a nota após o pronunciamento.

Quem é Amanda Kimberlly?

Conhecida como Kim, a mãe de Helena é modelo, mora em São Paulo e tem mais de 400 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Kimberlly já namorou o cantor Koba da banda Restart, além de já ter participado do reality show, “Are You The One?”, da MTV em 2017.