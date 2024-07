Gladson empossa mais 118 servidores na Saúde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A realização do sonho de 118 novos servidores que agora fazem parte do quadro efetivo da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Assim foi a posse dos novos convocados no auditório do Sebrae, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 4. Além do reforço no serviço público, o governador Gladson Cameli também assinou o termo de compromisso com a Caixa Econômica Federal para o início da terceira etapa de construção da nova maternidade da capital. O valor empenhado nesta etapa é de R$ 16.598.400 provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Os convocados nesta quinta-feira assumem cargos de agente administrativo, assistente social, auxiliar em saúde bucal, condutor de ambulância, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico anestesista, cirurgião geral, dermatologista, pediatras, nutricionista, psicólogos, técnico em laboratório em análise clínica, técnico em radiologia e contabilidade. As vagas preenchidas atendem as regionais do Alto e Baixo Acre.

Anúncios

A ansiedade de ser chamado deu espaço a sorrisos e os novos servidores públicos puderam celebrar este momento ao lado dos familiares. O governador destacou que investimentos na Saúde, tanto de recurso humano como de infraestrutura, garantem um serviço de qualidade à população, que é o principal objetivo da gestão pública.

“Meu sorriso diz tudo. Este é um sorriso de alegria, satisfação de ver que há uma determinação da própria equipe, cada um cumpriu o seu papel, para o chamamento de mais profissionais que vão nos ajudar a dar um atendimento de qualidade às pessoas. Isso faz com que as pessoas dos lugares mais distantes, seja da capital, do interior e das comunidades, possam ter um atendimento de excelência”, disse.

Cameli aproveitou para destacar que o governo tem avançado em diversos setores, mas, falando especificamente da Saúde, o Estado comemora recursos já garantidos para uma nova unidade de pronto-atendimento, uma nova policlínica e a nova maternidade. Para o chefe de Estado, isso fomenta diversos outros segmentos e mantém o Acre em constante progresso.

Como tem sido unânime em seus pronunciamentos, o governador destacou a sinergia com que a equipe tem trabalhado gerindo o Estado com a parceria dos parlamentares, tanto nas esferas estadual e federal, com os poderes municipais e com o apoio do governo federal, que tem enviado recursos para a realização de grandes obras.

“É uma união de esforços. Então, todos têm minha gratidão, porque estamos todos antenados, unidos, para cuidar das pessoas”, reforçou.

Sonho de famílias inteiras

A família foi em peso para assistir a posse de Elisângela Bezerra Ferreira como enfermeira do estado. Difícil saber quem comemorava mais, ela, o marido ou os filhos que faziam uma ciranda de amor em volta dela para registrar esse momento tão especial para a família. É a concretização de um sonho de todos eles.

“A sensação é de vitória, de um sonho realizado. Porque todos que estão aqui hoje passaram por muitas coisas. Na última convocação, fiquei temerosa, achava que não seria chamada, mas eu tinha fé porque o Senhor sempre cumpre as promessas que ele faz. E meu objetivo é ser aquela enfermeira humana, que cuida dos seus pacientes como se fossem meus parentes. Porque se você trata aquele que você ama como seu parente, você está dando o melhor de você”, disse emocionada.

André Douglas da Silva formou recentemente em medicina e já foi empossado. Ele conta que passou no concurso enquanto ainda estava no internato, pediu reclassificação e nutria expectativa de ser chamado para mudar a Saúde do Estado. Acreano, ele diz que o compromisso do governo em chamar mais profissionais valoriza e fortalece ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS).

“É uma oportunidade de fazer valer essas políticas públicas para que o SUS continue sendo esse serviço econômico, universal e igualitário. A população sempre vem crescendo e a necessidade do atendimento público não para. Então, o que se espera é que sempre haja esse fortalecimento das políticas públicas para que a gente possa sempre continuar atendendo a população de maneira efetiva”, disse.

Estudante da escola pública, ele disse se sentir realizado pessoalmente por tão jovem já estar estabilizado em um concurso público e poder contribuir, agora, como servidor.

Saúde em ascensão

Só no ano passado, segundo dados da Secretaria de Administração (Sead), foram 6.222 servidores convocados para o quadro do Estado, resultado de concurso público efetivo ou processo seletivo simplificado, que oferece vagas temporárias.

Com as novas convocações na capital e também interior, esse número já ultrapassa 6.352 vagas no setor público nos últimos anos da gestão Gladson Cameli, se estabelecendo como um dos governadores que mais convocou servidores públicos, focando na valorização de pessoal e no atendimento à população.

A pasta da Saúde vive um de seus momentos de maior ascensão, com diversos investimentos, inclusive, sendo um dos maiores beneficiados com contratações, além de projetos de ampliação, reforma e construção de unidades de saúde. A entrega do aparelho de ressonância para atender o Juruá é um marco nessa história.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, lembrou que foram empossados somente na área, nos últimos dois anos, 919 servidores.

“É o compromisso do governador com a população, geração de emprego e renda, estabilidade financeira e, mais importante, o reforço para a saúde assistencial. São, no total, 919 empossados desde o início do segundo mandato de Gladson Cameli. Estamos passando por um momento pós-alagação, aumento de síndrome respiratória grave, prevendo uma possível estiagem, um possível quadro de secas, então recebemos esses profissionais de braços abertos para que eles executem assistência da melhor forma possível, levando uma qualidade de atendimento para a nossa população”, frisou.

Anúncios

‘Um lindo dia para salvar vidas’

Se dirigindo ao governador, Alex Jonis Ferreira, empossado como enfermeiro, disse que o dia era de alegria e, em nome dos novos servidores, garantiu ao governador que daria o melhor à população do estado.

“Com imensa alegria que aqui estamos, porém foram longos dias de espera, mas sempre certos que iríamos comemorar este momento. Estamos sendo empossados para somar e fazer a diferença da saúde do povo acreano. Agradecemos a todos que torceram e acreditaram em nós e ao governador que não mede esforços para melhorar a saúde do povo acreano. Utilizo sempre uma frase no meu dia a dia: é um lindo dia para salvar vidas e temos que ter isso em mente”, finalizou em seu discurso.

Novamente com a palavra, o governador falou da importância do comprometimento de cada servidor para a excelência no atendimento. “Nos enche de esperança saber que teremos mais guerreiros para enfrentarmos as batalhas contra as doenças e assim podermos oferecer mais conforto à nossa população. O meu pedido pra vocês é que mantenham sempre a calma e tenham muita responsabilidade com o serviço de vocês. quem chega numa unidade hospitalar é porque está precisando e está num momento de natural fragilidade”, reforçou.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, aproveitou a oportunidade para falar um pouco sobre tudo que envolve um concurso público e como a saúde financeira do Estado precisa estar em dia para que as contas sejam mantidas em dia.

“Nossa atuação é antes e depois. Nós preparamos o processo para que participem, depois somos responsáveis pelo pagamento. Fico muito feliz porque essa deve ser a quinta vez que damos posse a novos servidores em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, fortalecendo a Saúde e a gente entende a ansiedade de quem espera, porque todos querem um emprego estável. Agora é tratar da população e fazer jus à oportunidade que estão tendo. Quando a população procura a saúde está fragilizada, e precisamos ter um atendimento especial. Mas, só quero reforçar que há muita gente trabalhando para que esse momento possa acontecer.”

Nova maternidade

A solenidade contou com a assinatura, que é o pontapé inicial para mais uma etapa importante da Maternidade Marieta Messias Cameli. Assinaram o documento o gerente da Caixa Econômica no Acre, Rafael Forseleni, e o secretário de Saúde, Pedro Pascoal. O deputado estadual Adailton Cruz também assinou o termo como testemunha.

O governador Gladson Cameli lembrou que atualmente a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, funciona em um prédio tombado como patrimônio público, o que impede obras e modificações. Para ele, a nova unidade para atender o público infanto-juvenil é uma de suas grandes obras.

“Com a nova maternidade teremos uma ampliação da oferta de leitos e a transferência do corpo técnico. Isso representará um grande avanço na qualidade de serviços oferecidos à nossa população. É mais um motivo de celebração que significa na prática mais instrumentos para vencermos essa batalha da saúde pública no Acre. Quero cumprir com meu plano de governo e colocar o Estado mais próximo das pessoas. Honrem esse momento, se dediquem ao máximo, para que a Saúde não perca seu protagonismo. Temos que lapidar o estado, cuidar desse diamante. É o dia a dia que vai fazer termos um atendimento de excelência”, pontuou.

No total, cinco fases da obra devem ser entregues, contemplando diferentes setores de atendimento da nova maternidade. Das cinco, a segunda etapa já foi licitada, teve o vencedor homologado e as obras devem começar ainda em 2024.

Com todas as fases prontas, a nova maternidade contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI); e 15 leitos de UCI canguru. A unidade ainda terá a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, para atender gestantes de alto risco.

Após a assinatura do termo de compromisso, o gerente da Caixa Econômica no Acre, Rafael Forseleni, destacou a contribuição da instituição bancária para os avanços no estado e parabenizou o governador Gladson Cameli pela gestão.

“A preocupação do governo do Estado vai além da contratação, mas também é voltada para a estrutura. Esses contratos somam mais de R$ 130 milhões somente para a nova maternidade. Temos uma parceria forte e quero parabenizar a todos pela posse, porque uma carreira brilhante espera por vocês no futuro.”

Representante da Saúde na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Adailton Cruz, destacou que a data era de comemoração dos servidores e também da pasta. Destacou a parceria entre as instituições e completou: “Quero agradecer ao governador e ao Dr. Pedro porque estou vendo como estão se esforçando para que momentos como esse sejam corriqueiros.”