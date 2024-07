Gonzaga, Alan Rick e governo tratam sobre exportações e estrada até o Peru

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu nesta quinta-feira (4) a visita do senador Alan Rick para tratar sobre a emenda destinada pelo senador acreano para revitalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e construção da estrada até o Peru. Também participaram da reunião representantes dos governos federal e estadual, além de cooperativas e empresários.

Durante a reunião foi discutido estratégias de fortalecimento da exportação dos produtos acreanos principalmente para o mercado da América do Sul. Uma das pautas da reunião foi a construção da estrada que ligará o Cruzeiro do Sul até Pucallpa, que beneficiará o povo acreano com geração de emprego e renda.

O presidente Luiz Gonzaga agradeceu Alan Rick pela parceria e afirmou que o Acre avançará muito com a revitalização da ZPE e construção da estrada até Pucallpa.

“É muito importante recebermos o senador Alan Rick e representantes do governo federal para debatermos nossas exportações e a estrada até o Peru. O senador Alan Rick abraçou a integração entre Brasil e Peru, também com a rodovia entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. Ficou definido que teremos uma reunião entre os poderes acreanos e em Brasília para tratar sobre essa rodovia com ministros do governo Lula. As coisas estão avançando e precisamos fazer com que o Acre desenvolva e nossa população tenha mais oportunidade”, disse.

Gonzaga aproveitou para parabenizar o governador Gladson Cameli pelo esforço em trabalhar pelo desenvolvimento do Acre.

“O governador Gladson é muito importante nesse processo, pois o governo do Estado está organizando reuniões estratégicas com autoridades peruanas para fortalecer o comércio bilateral e tratar sobre a rodovia”, disse Gonzaga.

O senador Alan Rick classificou a reunião como produtiva e disse que a revitalização da ZPE vai oferecer estrutura às empresas que desejam se instalar no Acre.

“Uma reunião altamente produtiva com o objetivo de fomentar o nosso desenvolvimento, ajudar o Acre a atrair investimentos e gerar riqueza, esse é o nosso sonho. Colocar a ZPE para funcionar é importante, pois já temos empresas que querem se instalar no Acre e temos que oferecer estrutura”, disse Alan Rick.

Alan Rick aproveitou para parabenizar o presidente Luiz Gonzaga e o governador Gladson Cameli pela parceria visando o desenvolvimento do Acre. O senador também falou da importância da estrada que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa.

“Quero parabenizar o presidente da Alec, Luiz Gonzaga, e o governo do Acre pela união em trabalhar pelo desenvolvimento do Acre. Estamos trabalhando junto ao governo federal a nossa integração ao Peru através da estrada até Pucallpa que é um sonho que não podemos desistir”, disse o senador.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado, Assur Mesquita, destacou a parceria entre governo estadual e Legislativo na busca do desenvolvimento do Estado.

“O governo do Acre, em parceria com o Legislativo acreano e a bancada federal, trabalha pela integração do Acre com o Peru. A ZPE é uma prova que estamos buscando melhorar a nossa estrutura para recebermos empresas de fora. Quero parabenizar o deputado Gonzaga por dar apoio ao desenvolvimento do Acre e o senador Alan Rick por mobilizar o governo federal a nos ajudar”, disse.