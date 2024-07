Dibu salva, e Argentina avança em jogo louco com erro em cavadinha de Messi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Argentina empatou com o Equador em 1 a 1 e se classificou nos pênaltis nesta quinta (4), avançando para a semifinal da Copa América. A partida foi realizada em Houston, no NRG Stadium.

Lisandro Martínez marcou para os argentinos, Kevin Rodriguez empatou nos acréscimos.

Enner Valencia, destaque do Equador, perdeu pênalti no tempo regulamentar. O lance foi aos 15 minutos do segundo tempo, quando já estava 1 a 0.

Messi, após cavadinha, também desperdiçou na decisão por pênaltis. Dibu Martinez defendeu duas seguidas, Julián Álvarez, MacAllister, Montiel e Otamendi fizeram para os argentinos.

A Argentina enfrentará o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá, que acontece na sexta (5) às 22h (de Brasília).

Como foi o jogo

Equador anula Messi, cria perigo, mas não passa por Dibu Martínez. Sarmiento teve uma ótima chance de abrir o placar ainda no começo, porém viu o grande goleiro adversário evitar o gol com os pés. O modelo de jogo equatoriano fez a Argentina demorar para entrar de vez na partida.

Foi somente com meia hora no cronômetro que o time de Lionel Scaloni se encontrou. A Argentina se deu melhor na precisão achando um gol de bola parada. Com cruzamento feito por Messi, Lisandro Martinez marcou e mudou a história do confronto no momento em que o Equador jogava melhor.

O ritmo do segundo tempo demorou a fluir por muitas faltas e paradas para atendimento médico. Enner Valencia poderia ter colocado fogo na decisão empatando de pênalti, mas o jogador desperdiçou acertando a trave.

A confiança dos equatorianos despencou após o gol perdido, mas o time buscou o empate na raça. A seleção voltou a ensaiar uma reação após alterações do técnico Félix Sánchez e marcou em jogada feita com Yeboah e Kevin Rodriguez, nomes que vieram do banco de reservas.

Nas penalidades, Messi chutou no travessão ao tentar fazer de cavadinha. O goleiro argentino salvou a classificação defendendo duas cobranças.

Lances de destaque

1×0. Aos 35 minutos, Messi cruzou bola fechada na área buscando a primeira trave. MacAllister desviou para trás e Lisandro Martínez apareceu no lugar certo para finalizar de cabeça.

Pênalti! Aos 13 minutos do segundo tempo, o árbitro uruguaio viu toque de bola na mão de De Paul, que tinha os braços cruzados na frente do corpo. A penalidade foi marcada de imediato.

Perdeu! Enner Valencia pegou a bola e se posicionou para a cobrança aos 15 minutos. O equatoriano tentou um chute chapado no canto direito do goleiro, mas a bola bateu na trave. A arbitragem viu invasão de Hincapié e deu posse de bola para a Argentina na sequência.

1×1. Aos 50 do segundo tempo, Kevin Rodriguez deixou tudo igual no último lance do tempo regulamentar. Em falta rápida cobrada pelo Equador, o jogador que veio do banco subiu para desviar de leve para o gol.

Ficha Técnica

Argentina 1 (4) x 1 (2) Equador

Copa América, quartas de final

Data e horário: 4 de julho de 2024, às 22h (de Brasília)

Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: González, Tagliafico; Enner Valencia, Caicedo

Gols: Lisandro Martinez; Kevin Rodriguez

Argentina: Martinez; Molina (Montiel), Romero, Martinez (Otamendi) e Tagliafico; MacAllister, Enzo Fernández (Lo Celso) e De Paul; Gonzaléz, Messi e Lautaro Martinez (Julian Alvarez). Técnico: Lionel Scaloni

Equador: Domínguez; Preciado, Torres, Pacho e Hincapié; Franco (Jordy Caicedo), Moisés Caicedo e Gruezo (Mena), Sarmiento (Kevín Rodriguez), Páez (Minda) e Enner Valencia (Yeboah). Técnico: Félix Sánchez