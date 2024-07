Desistiu? Após polêmica com música, Juliette surpreende com forte desabafo: ‘Não sei se vale a pena’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora e cantora Juliette fez um novo desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 04/07. Após polêmicas com sua nova música, “Vem Galopar”, a campeã do BBB 21 abriu o coração em conversa com os fãs em um grupo no Instagram.

Juliette questionou se “vale a pena” enfrentar esses desafios no cenário da música. “Desabafo aqui: às vezes eu me pergunto se realmente vale a pena colocar a cara a tapa…”, iniciou ela.

Anúncios

E completou: “Eu já sou tão amada e admirada por vocês, pela minha família, por grandes nomes da música, pelos meus amigos… Eu também sei que as críticas e ofensas são normais no mundo da fama… mas não sei se vale a pena viver esse NORMAL”, iniciou ela.

Preconceito e inveja

A artista também comentou que as críticas muitas vezes têm camadas de preconceito, busca por likes e inveja. “Sei que há mil camadas nessas ‘críticas’ dentre elas preconceito, busca por likes e inveja… que nem sempre é sobre mim. Mesmo sabendo eu me pergunto se quero viver uma vida assim. Vocês nunca me viram maltratando, humilhando ou machucando ninguém… e nem vão. Mesmo que eu não goste ou até despreze uma pessoa”, declarou.

“Será que tudo isso vale? Não tenho essa resposta, mas vou buscá-la”, finalizou Juliette.