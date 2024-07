Após levar tapa na cara, Nego do Borel desafia filho de Otávio Mesquita; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nego do Borel, 31, voltou a afirmar, hoje, que está sendo perseguido por Luiz Otavio Mesquita, 30, filho do apresentador Otávio Mesquita, 65.

O que aconteceu

No fim de maio, o funkeiro e o lutador trocaram xingamentos durante discussão em um restaurante, em São Paulo.

Luiz Otávio acabou dando um tapa na cara do cantor, que decidiu desafiá-lo para uma luta.

Ao lado da mãe, da avó e do mestre de boxe Nego do Borel gravou um vídeo. “Assunto chato que eu não queria falar sobre. É o seguinte: Eu venho sendo perseguido por Luiz Mesquita. Você já deu um tapa na minha cara, me agrediu, e eu não fiz nada com você. Esse tempo todo, você vem postando coisas minhas na internet, expondo a mim e a minha família”.

O artista disse que Luiz Otávio foi covarde. “Eu sou homem igual você. Tem 30 anos, você é um cara velho, e o que você está fazendo é anti-jogo, não faz parte do boxe. Você me agrediu na covardia. Não ia falar sobre, mas tem muita gente falando que é marketing, não é isso. Isso que você fez não existe”.

O funkeiro propôs uma luta ao adversário. “Você quer desafiar, quer lutar comigo? Vou fazer uma parada de homem – o que você não fez comigo – eu vou viajar, ficar um mês fora. Quer muito lutar comigo? Vou propor uma coisa para você: se você for homem, você vem aqui no Rio. Você tem 24 horas”.

Ele chamou o influenciador para ir ao Rio de Janeiro. “Venha no Rio e me desafia pessoalmente. Não vou te agredir, não vou te dar tapa na sua cara. Você me desafia cara a cara, pessoalmente. Posso aceitar uma luta com você, mas só se você for homem e vier cara a cara”.