Polícia divulga imagem de mulher que abandonou recém-nascido

Foi divulgada a imagem da mulher que abandonou um recém-nascido em frente de uma residência, no bairro Pacoval, na zona norte de Macapá, na manhã desta segunda-feira, 1.

As imagens foram captadas por câmeras de segurança de imóveis que ficam nas redondezas do local onde o bebê foi deixado.



Agentes da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca)estão em campo, na tentativa de localizar a suspeita e saber se ela é a mãe do menino.



A criança, aparentando ter poucos dias de vida, foi encontrada pelos moradores da casa no momento em que eles saíam para trabalhar.



O 6º Batalhão da Polícia Militar foi acionado e fez o resgate do menino. Ele foi entregue para o Conselho Tutelar que, em seguida, fez o registro na especializada.



O recém-nascido foi levado para a Maternidade Mãe Luzia, onde está sob observação médica.