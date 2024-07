Neymar publica foto de cochilo durante jogo do Brasil na Copa América

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante o empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira com a Colômbia pela fase de grupos da Copa América na terça-feira (3), Neymar fez uma postagem inusitada nas redes sociais.

No Instagram, o atacante publicou uma foto deitado no sofá com os dois filhos, Davi Luca e Mavie, e escreveu: “Bora ver tv? 3 min depois”. As crianças aparecem dormindo na imagem.

Anúncios

Neymar está lesionado desde o dia 17 de outubro, durante a derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o brasileiro se envolveu em lance com o meio-campista uruguaio Nicolás De La Cruz. Ele precisou ser substituído e deixou o estádio de muletas.

Há mais de oito meses longe dos gramados, o atacante deverá ficar sem entrar em campo até setembro.

Neymar visitou a concentração da Seleção Brasileira para a Copa América e marcou presença no empate em 0 a 0 contra a Costa Rica e na vitória por 4 a 1 contra o Paraguai.

Contratado pelo Al-Hilal em agosto de 2023, Neymar pôde atuar em apenas cinco oportunidades por seu novo clube. A gravidade da lesão fez com que ele fosse removido da lista de relacionados para as competições no oriente.