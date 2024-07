Lula cita violência no Acre: “se você for, vai enfrentar o crime organizado”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante uma entrevista concedida à rádio Sociedade na Bahia na terça-feira, 2, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o crime organizado está tomando conta do Brasil, incluindo o Acre.

Na avaliação do chefe do Planalto, é necessário que a Polícia Federal participe mais do processo de segurança, especialmente no combate ao crime organizado e ao narcotráfico. “Hoje, o crime organizado tomou conta do Brasil. Se você for ao garimpo de Roraima, você vai enfrentar o narcotráfico e o crime organizado. Se você for ao Acre, você vai enfrentar o crime organizado. Então, é uma coisa mais delicada. E eu acho que os estados sozinhos não dão conta”, ressaltou.

Lula defendeu a criação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para enfrentar a problemática nos estados brasileiros. “O que nós queremos é fazer uma proposta de aprovar uma PEC que define o papel de cada um, mas que a gente dê ao povo a certeza de que vai ter mais segurança pública nesse país”, declarou.