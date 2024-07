Inadimplência nas empresas cresce e 122 novos CNPJ’s estão endividados no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ao menos 122 novos CNPJs elevaram a inadimplência entre empresas no Acre de março a abril de 2024. Em março, 15.025 empresas estavam com dívidas na praça e, no mês seguinte, o número saltou para 15.147 pessoas jurídicas inadimplentes no Estado. Apesar da alta, os dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian indicaram estabilidade no mês de abril. A variação é de 0,8%.

No país, o quadro era o mesmo, com 6,7 milhões de companhias que estavam com o CNPJ na lista de inadimplentes. Juntas, elas ultrapassaram a soma de R$ 138,2 bilhões devidos. Em média, cada negócio registrou cerca de sete contas negativadas no período e o ticket médio foi estimado em R$ 2.833,40.

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “a estabilização da inadimplência das empresas já era algo esperado com a diminuição das taxas básicas de juros do país. Isso impacta diretamente a saúde financeira das empresas, já que as despesas financeiras diminuem, aliviando o fluxo de caixa e permitindo que as companhias substituam dívidas antigas e caras por contas novas com custos menores”.

As empresas do setor de “Serviços” lideraram o ranking das inadimplentes em abril, representando 55,4%, seguidas pelo segmento do “Comércio” (36,0%), “Indústria” (7,5%), “Primário” (0,8%) e “Outros” (0,4%). Já em relação ao setor das dívidas, a maior parte delas ficou na categoria “Outros” (28,7%), que considera contas com Indústrias, Terceiro Setor e Primário. O menos impactado pela inadimplência em abril foi “Securitizadoras” (0,9%).

Na visão por regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul foram os estados que mais registraram contas em atraso em abril. Já Roraima, Acre, Amapá, Tocantins e Sergipe possuíam menos negócios no vermelho no mês.