Em tratamento contra câncer, Fabiana Justus ganha surpresa das filhas; veja

Fabiana Justus, de 37 anos, foi diagnosticada com leucemia no final de janeiro e segue em tratamento. Na manhã desta quarta-feira, 8, ela foi ao hospital para receber um medicamento de manutenção para as células cancerígenas não voltarem ao corpo dela, e ganhou uma surpresa ao entrar no quarto.

Fabiana estava acompanhada das filhas gêmeas, Sienna e Chiara, de 5 anos. As três foram surpreendidas ao verem bexigas pelo quarto e música tocando nos alto-falantes. Além disso, os funcionários do hospital decoraram o quarto com cartazes dos personagens de Divertidamente 2.

“A gente ficou até emocionada com essa surpresa muito linda. Hoje é um dia especial, porque a gente falou que é o dia das meninas. A gente vai sair daqui, vamos passear no shopping, os médicos deixaram, vamos ao cinema ver ‘Divertidamente’, peguei a primeira sessão, vamos higienizar as cadeiras, tomar todos os cuidados, mas vai ser muito especial. É a segunda vez que estou saindo e fazendo um programa com as meninas. Essas coisas vão trazendo a normalidade de volta”, disse Fabiana.

Enquanto a empresária recebia os medicamentos, as garotas se entretinham com desenhos para colorir. Para este dia especial, contou também que ela e as filhas foram vestidas com looks combinando. “Muito feliz que as meninas estão aqui comigo hoje”, disse Fabi.

Veja o vídeo: