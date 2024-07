Com apoio do Sebrae, empresários do Acre conhecem maior feira de móveis da América Latina

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Sebrae no Acre reuniu 15 empresários para visitar a 10ª edição da ForMóbile, a maior feira e principal evento da indústria de móveis e madeira da América Latina. O evento acontece entre os dias 02 e 05 de julho, em São Paulo, com 550 marcas expositoras.

Segundo a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, os objetivos são buscar parcerias, conhecer novas tecnologias e tendências que possam ser adaptadas ao mercado acreano. “Buscamos ajudar esses empresários a adaptar as novidades para o mercado acreano, além de promover o networking com empresas de outros estados. Isso é muito importante para prospectar novas oportunidades de negócio”, disse.

Durante o evento, os empresários participarão de palestras, workshops e rodadas de negócios, onde poderão discutir e negociar diretamente com fornecedores e especialistas. Com isso, fica evidente que o apoio do Sebrae aos empresários na participação da ForMóbile é crucial para o fortalecimento das empresas locais.

Para empreendedora Alice Iwakura, da empresa Nascibell Indústria Moveleira, a parceria com o Sebrae para participação naForMóbile está permitindo ver de perto o que há de mais avançado no mercado. “É uma grande oportunidade estar aqui e levar inovações para meus clientes. Tem muita novidade, inclusive, fiz algumas compras de produtos para minha empresa”, destacou.

São cinco pavilhões com 55 mil metros quadrados de área de exposição que reúnem expositores em todos os setores da cadeia moveleira: máquinas e equipamentos; matérias-primas e insumos; ferragens, acessórios e componentes; serviços e soluções em tecnologias para a indústria moveleira; tecidos, espumas e componentes para colchões e estofados.

A missão empresarial conta com o apoio do Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado do Acre – SINDMÓVEIS, por meio da Federação da Indústria do Estado do Acre – FIEAC.