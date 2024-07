Celso Portiolli rebate críticas e se explica após filha ganhar programa no SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O SBT anunciou recentemente que Laura Portiolli, filha do apresentador Celso Portiolli, que comanda o “Domingo Legal”, ganharia espaço na grade da emissora. Ela conduz o podcast “PodCmais”, que será exibido nas madrugadas de sexta-feira, dentro do “Pod Night“. A jovem foi alvo de muitas críticas e o pai famoso saiu em defesa da herdeira.

Nas redes sociais, muitos internautas afirmaram que Laura só ganhou espaço na emissora por ser filha de um contratado do canal. “Ser herdeira é ter tanto privilégio. Precisa de zero carisma”, disse Mah Lima, no X, antigo Twitter. Na manhã desta quarta-feira (03), Celso Portiolli rebateu as críticas direcionadas à sua família e defendeu a filha.

Ele começou dizendo que jamais pediu que o SBT desse espaço para Laura na sua grade. “Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no Youtube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30”, afirmou o apresentador do “Domingo Legal”.

Ele disse que ficou surpreso com o convite e explicou a relação da filha com o SBT. “Fiquei surpreso quando recebi a ligação, o PodDelas ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e a mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela no Pod Night. Ela não trabalha pro SBT, a emissora utiliza os vídeos dela no Pod Night. Só isso. O trabalho dela é na internet”, encerrou.

O SBT já começou a exibir trechos do primeiro programa de Laura Portiolli e a jovem foi duramente criticada. “Meu Deus… um robô? A diretora do SBT está tão empolgada com o Celso que resolver chamar a família agora”, detonou Roan Felipe. “Os estudantes de televisão pensando que enfim teriam chance de se destacar e filhos de antigos apresentadores aparecendo em todos canais da TV”, ironizou o internauta Lucas.