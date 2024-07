Adolescente causa acidente e deixa trabalhadora ferida na Sobral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou Taynara Reis da Silva, de 28 anos, e um adolescente de 16 anos, feridos na noite desta terça-feira, 2, na Avenida Sobral, no bairro da Glória, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Taynara, que trabalha vendendo salgados em frente a um supermercado, havia acabado de sair do trabalho e estava a caminho de casa em sua motocicleta Biz, de cor preta. Enquanto trafegava no sentido bairro-centro, ela foi surpreendida por uma moto modelo Factor, de cor vermelha, conduzida em alta velocidade por um adolescente sem habilitação, que acabou colidindo com a traseira de sua moto.

O impacto da colisão fez com que Taynara fosse arremessada, batendo o rosto em uma das sinalizações da pista, o que resultou em perda de memória, dores nas costas e escoriações. O adolescente sofreu apenas escoriações leves.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Policiamento de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambos os feridos foram rapidamente atendidos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde se encontram em estado estável.

O pai do adolescente chegou ao local pouco depois do ocorrido e foi informado sobre as sanções administrativas que o filho enfrentará.

A área do acidente foi isolada por Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, as motocicletas foram entregues aos familiares das vítimas.