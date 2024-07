Acreana conta rotina na Mansão Maromba, local disputado do mundo fitness na web

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Mansão Maromba é o sonho de todo influenciador fitness no país. Criada em São Paulo, a casa abriga influenciadores digitais na área fitness para a criação e divulgação de conteúdo na internet.

A Mansão, criada pelo influenciador digital Toguro, funciona como uma espécie de reality e oferece um time de profissionais qualificados pelo mundo fitness que orientam sobre criação e postagens de conteúdos nas redes sociais e treinos. Os influenciadores convidados ficam hospedados na própria Mansão, cercados de luxo, como academia de ginástica, piscina e todo o conforto.

Quem tem vivido o sonho de está na Mansão Maromba nos últimos dias é a advogada, servidora pública e influenciadora Marcela Nascimento. A acreana, de 30 anos, que tem mais de 56 mil seguidores do Instagram, onde posta conteúdos sobre sua vida, em especial, os cuidados com o corpo, foi convidada para passar um período na Mansão e revela que tem sido dias de muito aprendizado. “Quando recebi o convite do Toguro para passar uns dias aqui, quase não acreditei, corri para pegar férias do trabalho e posso dizer que tem sido uma experiência incrível, aprendendo muito e que vou levar para o Acre e para meus seguidores”, revela.

Marcela, que é mãe de uma filha de 9 anos, conta que a rotina é muito puxada e bastante organizada dentro da casa. “Aqui é muito organizado, mais do que eu pensei. A gente fica hospedada na própria Mansão, para sair, por exemplo, tem que pedir autorização”, diz.

A acreana diz como é a rotina dentro da casa. “A gente aprende muito sobre redes sociais, como manusear corretamente o Instagram, qual tipo de conteúdo, além de todo o treino que somos cobrados, inclusive a alimentação. Eles oferecem profissionais que nos acompanham como personais extremamente qualificados. Então, realmente é uma oportunidade maravilhosa e só não aprende quem não quer, porque eles disponibilizam toda a estrutura”, diz Marcela.

Considerada como uma mulher do corpo perfeito, Marcela revela que já esteve acima do peso, mas resolveu optar por uma vida mais saudável. “Eu comecei a me cuidar quando estava acima do peso. Passei a fazer dieta, a treinar e quando comecei a ver os resultados aí comecei a querer mais e mais, criei gosto e hoje sou apaixonada por exercício e por cuidar do meu corpo”, destaca.

