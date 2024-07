A Grande Conquista: Lizi se irrita com Anahí após vazamento de informação valiosa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Liziane Guiterrez acusou Anahí Rodrighero de espalhar uma informação valiosa para os participantes de A Grande Conquista 2. As donas da Mansão entraram em consenso para indicar Hideo Matsunaga à zona de risco desta terça (2). Anahí comentou sobre a decisão com um aliado, que espalhou a fofoca para a casa inteira.

A ex-Fazenda discutiu feio com Anahí depois da estratégia ser revelada. Caso as donas da semana não entrem em consenso no momento da indicação, as duas vão para a berlinda. Isso já aconteceu outras vezes no reality show da Record. Lizi jogou na cara da rival que a culpa da fofoca ter dispersado era dela.

“Eu sei que você foi espalhar para todo mundo, e agora eu não quero conversar com ninguém. Quem levou coisa daqui de dentro lá para fora foi você. Foi você que tirou o assunto dali”, acusou.

“Eu combinei com você de dizer, e você me disse ok. Agora você vai querer meter o louco, como se eu tivesse vazado informação? O Brasil está vendo o que você está fazendo! Porque eu te perguntei se eu podia”, argumentou Anahí.

“Você disse que ia falar com uma pessoa, por que está a casa inteira sabendo?”, indagou Liziane. “Eu falei sim com uma pessoa, mas quem me ameaçou de não entrar em consenso foi você! Porque o seu jogo é podre, agora está gravado e você quer jogar para cima de mim”, disse a modelo.

“Você está desesperada por que tirou a conversa de lá?”, desafiou a influenciadora, que continuou com as acusações e irritou Anahí.

“Você queria colocar uma pessoa próxima a mim. Eu não vou aceitar. Se você quiser fazer seu jogo podre de não entrar em consenso, a gente faz. Eu vou perder dinheiro, mas é a sua atitude que vai falar mais alto. Você me ameaçou! Disse que iríamos nós duas para a zona de risco”, decretou Anahí.