Vereador denuncia empresa de ônibus por não repassar FGTS a trabalhadores

O vereador Fábio Araújo (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta terça-feira, 2, para denunciar que a empresa Ricco Transportes não está repassando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores.

Segundo o parlamentar, além do débito de FGTS, a empresa também não está repassando o auxílio-alimentação há mais de 30 dias. “A empresa não está repassando o pagamento do FGTS dos trabalhadores. Eles estão com o débito do auxílio-alimentação dos servidores atrasado há mais de 30 dias, e alguns servidores ainda não receberam. Além disso, a empresa não está pagando os convênios dos servidores com o comércio local. Estamos recebendo essas reclamações”, declarou.

Araújo também criticou a morosidade da gestão municipal em realizar a licitação para novas empresas. Ele garantiu que fará um requerimento cobrando esclarecimentos do Departamento Municipal de Transporte em Rio Branco (RBTrans).

“A prefeitura de Rio Branco está há quase três anos para fazer uma licitação do transporte público e não sai do papel, não sai da falácia. Vamos fazer um requerimento solicitando ao RBTrans a comprovação do repasse do FGTS, não apenas a certidão negativa, mas a comprovação de que está depositando o FGTS dos trabalhadores”, explicou.