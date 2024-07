Salário menor que o do SBT: saiba quanto Eliana vai ganhar na Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eliana, que no último domingo, 30, anunciou que é a mais nova contratada da TV Globo em entrevista ao “Fantástico”, já chegou na emissora carioca com bastante prestígio, muito trabalho e três programas.

Na sabatina, a apresentadora contou que estreará na Globo apresentando o “Saia Justa”, no canal fechado GNT. Depois, irá substituir Ivete Sangalo no comando do “The Masked Singer” e, em dezembro, apresentará o “Vem que Tem”, um programa de entretenimento com oportunidades de compras com desconto da Black Friday.

Anúncios

Após ser anunciado que Eliana é a nova estrela global, o público ficou curioso para saber a bolada que a loira deverá receber na emissora. Segundo informações do colunista André Romano, do site Observatório da TV, Eliana deve receber cerca de R$ 450 mil por mês. O jornalista ainda disse que o valor poderá ter adicionais de acordo com ações de marca. Assim, o salário pode chegar a R$ 3 milhões mensais.

Eliana deve ficar na Globo até dezembro de 2027. Há suspeitas de que ela deve ter um programa aos sábados. Essa informação, contudo, ainda não foi confirmada.

Qual era o salário de Eliana no SBT?

Eliana ganhava R$ 900 mil por mês no SBT, além de campanhas publicitárias e merchandising em seu programa.

Patrimônio de Eliana

Segundo a coluna de Daniela Jorge, do portal O Canal, Eliana, ao longo de nos anos de carreira, acumulou um patrimônio de 140 milhões de reais. A fortuna da apresentadora ainda conta com uma mansão em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Saída de Eliana do SBT

No dia 1º de abril, muita gente foi pega de surpresa e ainda segue chocada com a saída de Eliana do SBT. Por meio de um comunicado oficial, a emissora anunciou que a loira irá deixar a empresa a partir de junho deste ano, após 15 anos. Na nota, a equipe do SBT alegou que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.