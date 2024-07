Roberto Duarte destina R$ 4,1 milhões em emendas para Epitaciolândia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (02) o pagamento de R$ 4,1 milhões em emendas parlamentares para o município de Epitaciolândia. A iniciativa faz parte do compromisso do deputado com a melhoria dos serviços de saúde e assistência social nas cidades acreanas.

Desses recursos 2,1 milhões serão aplicados na ampliação e modernização das unidades de saúde, compra de equipamentos médicos, remédios e capacitação de profissionais da área. “A saúde de Epitaciolândia é uma prioridade, e esses investimentos são fundamentais para proporcionar melhores condições de atendimento à população”, afirmou o deputado Roberto Duarte.

De acordo com o prefeito os R$ 2 milhões para assistência social serão destinados a compra alimentos e oferta de cursos com objetivo de preparar mulheres e homens para o mercado de trabalho.

“Iremos ofertar cursos profissionalizantes para essas pessoas e além de assistir boa parte da população com cestas básicas, com alimentos, atendendo às suas necessidades. É de grande importância para o município de Epitaciolândia essa emenda no valor de dois milhões de reais.

Nós saímos da segunda alagação consecutiva .Então, nosso muito obrigado ao nosso deputado federal, Roberto Duarte, que tem demonstrado um carinho muito grande pelo nosso município”, disse o prefeito Sérgio Lopes.

As emendas são parte do esforço contínuo do deputado Roberto Duarte em apoiar o desenvolvimento regional, garantindo que os recursos federais cheguem aos municípios que mais necessitam.