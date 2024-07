Rainha do Rodeio dedica faixa à mãe que venceu câncer e faz apelo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma das principais atrações da terceira edição da feira agropecuária Xapuri Rural Show, realizada neste último fim de semana, foi o concurso Rainha do Rodeio, que aconteceu na noite do sábado, 29, com sete candidatas na disputa, com a presença de grande público na arena montada no Polo Industrial da cidade.

A grande vencedora da competição foi a xapuriense Katrine Santos, de 26 anos de idade, bacharel em Educação Física, que contou ao ac24horas que disputar um concurso desse tipo sempre foi um sonho para ela, mas afirmou que muitas vezes se sentia incapaz de participar de algo desse nível.

“Depois de uma brincadeira entre amigos resolvi participar, e me inscrevi, dando continuidade a esse sonho, com a ajuda dos meus amigos, de minha família e de meus patrocinadores, que entraram comigo nessa”, contou.

Inclusive foi um amigo, Daniel, que elaborou a coreografia da candidata, que resultou em uma apresentação que surpreendeu o público presente ao evento. Para Katrine, o resultado foi superior ao esperado, e ela ainda acrescentou um momento relacionado a um drama enfrentado por sua família.

Durante a sua apresentação, ela fez uma homenagem ao Hospital de Amor, que foi acompanhada de um apelo por doações à instituição que tem uma notável história de atendimento a pacientes acreanos, assim como de outros estados do Brasil.

A razão da reverência, foi o fato de a mãe de Katrine, Maria Alves, também conhecida como Dora, ter feito tratamento no Hospital de Amor por dois anos e, atualmente, seguir fazendo os exames preventivos e de rotina na instituição.

“Minha apresentação foi totalmente dedicada a minha mãe. Ela estar ali foi a minha maior premiação. Ela passou por um tratamento de câncer de mama, uma mulher guerreira que lutou contra essa doença sozinha, em outra cidade, e venceu”, disse ela.

O pedido de Katrine se refere, de maneira especial, ao leilão “Direito de Viver”, realizado todos os anos em várias cidades acreanas e também fora do estado, em prol do Hospital de Amor. Neste ano, o evento em Xapuri será no dia 28 de setembro, quando acontecerá a 5ª edição.