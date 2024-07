PSDB anuncia aliança e vai apoiar chapa Bocalom/Alysson na disputa pela prefeitura

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira no Acre – PSDB, deputado Luiz Gonzaga, anunciou na noite desta segunda-feira (1) a aliança do partido com o pré-candidato à reeleição para a Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), após um desentendimento entre o presidente da executiva municipal do PSDB, Tadeu Coêlho, a gestão de pré-campanha de Bocalom.

“Decidimos firmar nossa aliança e caminhar juntos nas próximas eleições municipais. Estaremos ao lado do nosso governador Gladson Cameli e do nosso prefeito Tião Bocalom, todos unidos pelo desenvolvimento da nossa querida Rio Branco. Sabemos o quanto nosso estado vem crescendo e se desenvolvendo, e não podemos parar esse projeto. Juntos, seremos mais fortes!”, escreveu Luiz Gonzaga.

No Instagram, o prefeito Tião Bocalom comemorou o acordo. “Trata-se do PSDB, um grande e tradicional partido que caminhará conosco em busca de uma Rio Branco melhor e mais justa para a nossa população Rio-branquense. Em nome do presidente do partido em nosso estado, o deputado estadual Luiz Gonzaga, agradeço a todos pelo carinho e recepção. Vamos juntos!”, disse.