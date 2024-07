PF realiza operação contra crimes ambientais na fronteira do Vale do Javari

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal realizou entre 23 e 30 de junho a Operação Internacional Green Justice na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia na região do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

A Operação Green Justice (Justiça Verde), é resultado do estreitamento de relações entre a PF e o Projeto I2LEC (Iniciativa Internacional de Aplicação da Lei para o Clima), ação do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o combate a crimes ambientais em diversos lugares do mundo.

Após meses de cooperação e preparação entre o I2LEC e as polícias de Brasil, Colômbia e Peru, a operação Green Justice, foi deflagrada ao mesmo tempo nos três países e contou com a presença de oficiais observadores do Ministério do Interior dos Emirados Árabes no Centro de Comando e Controle (CCC) em Manaus, além da presença de policiais federais da Diretoria de Cooperação Internacional, da Diretoria de Meio Ambiente e da Amazônia e de policiais peruanos.

Os grupos operacionais multiagências centraram suas ações na região da tríplice fronteira amazônica e no Vale do Javari, regiões essas identificadas como de alta incidência de cometimento de crimes ambientais.