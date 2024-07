Naldo diz ter sido coach de Vinicius Jr. e rebate críticas: ‘Se acham que é mentira’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após dizer ter ajudado a trazer Madonna para o Brasil e Gisele Bündchen para o carnaval na Sapucaí, Naldo Benny afirma agora ser o responsável pelo sucesso do jogador Vinicius Jr. O cantor garante ter sido coach do atleta da seleção brasileira e ter dado conselhos valiosos para ele chegar ao topo.

“Fui um coach do Vinicius Jr. Vou te mandar essa foto, Vinicius Jr. na minha casa, com 16 anos. Só chamo ele de ‘filhote’, porque que ele é muito parceiro do Pablo, meu filho, o PJ. Foi o PJ quem o levou lá em casa”, iniciou Naldo, em entrevista ao Jairo Roberto podcast.

O cantor continuou explicando como contribuiu para o sucesso do jogador: “Eu falei: ‘filhote, pode focar, mano. Eu vejo um futuro para você brilhante. Champions League é um bagulho pequeno para você. Bola de ouro, melhor do mundo. Ele vai ser campeão do mundo com a seleção brasileira’. Eu falei: ‘o caminho é esse: vai nesse foco de atleta, pega os caras brabo, que treinou o Cristiano Ronaldo'”.

Naldo compartilhou esse trecho da entrevista em suas redes sociais e foi bombardeado de críticas. “Já perdeu a graça, pai”, escreveu um internauta, dando a entender que Naldo está mentido. Ele, então, rebateu: “Isso é o que eu vivi. Se você acha que é mentira, o problema é seu”.