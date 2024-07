Mecânico é condenado a mais de 8 anos de prisão pela morte de mototaxista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, Josemar Santos da Silva foi condenado nesta terça-feira, 2, a mais de 8 anos de prisão pelo atropelamento e morte do mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos. O trágico incidente ocorreu em maio de 2023, na Estrada da Floresta.

O réu enfrentou acusações de homicídio, omissão de socorro, evasão do local do acidente e direção de veículo automotor sob efeito de álcool. A pena total fixada foi de 8 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão. O promotor de Justiça Ildon Maximiano Neto atuou no julgamento.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), Josemar, dirigindo sob influência de álcool, colidiu com Lucas dos Santos, que estava ao lado de sua motocicleta estacionada. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o carro de Josemar, em alta velocidade, atingiu a vítima, arremessando-a e causando sua morte no local.

A denúncia também ressaltou que o acusado não prestou socorro à vítima e fugiu do local do acidente. O MPAC ainda apontou que Josemar agiu com dolo eventual ao dirigir com capacidade psicomotora alterada por álcool ou outra substância psicoativa. Além disso, ele trafegava em velocidade incompatível com a segurança do trânsito e pelo acostamento da via.

Com informações da Agência de Notícias do MP-AC