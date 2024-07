Lá vem o Uruguai! Brasil empata com a Colômbia e vai sem Vini nas quartas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A seleção brasileira se classificou para as quartas de final da Copa América, mas não da melhor forma. O Brasil empatou com a Colômbia por 1 a 1, nesta terça-feira (2), e agora enfrentará o Uruguai no mata-mata. E o próximo jogo não terá Vini Jr., suspenso.

Raphinha fez o gol do Brasil, em bela cobrança de falta, mas Muñoz empatou para os colombianos — tudo ainda no primeiro tempo.

O resultado fez com que o time de Dorival chegasse a cinco pontos no Grupo D, passando de fase em segundo.

A liderança da chave ficou com a própria Colômbia, com sete pontos.

Foi um jogo intenso, tenso e com polêmicas de arbitragem. O Brasil já tinha perdido para a Colômbia nas Eliminatórias e mais uma vez não conseguiu supelá-la.

A má notícia para o Brasil não foi apenas o tropeço, mas a atuação, que em nada lembrou o jogo contra o Paraguai. Sobretudo ofensivamente.

Nas quartas, os colombianos enfrentam o Panamá, sábado, às 19h (de Brasília), em Glendale, no Arizona.

Já o Brasil pega o Uruguai, sábado, às 22h, em Las Vegas, Nevada.

Vini suspenso logo de cara

A Colômbia impôs ao Brasil um jogo de muita correria, intensidade e força física. O adversário marcou pressão e dificultou a saída de bola do time de Dorival.

Uma preocupação do lado brasileiro era com os cartões. Mas um dos pendurados era justamente Vini Jr, que fez uma falta em James Rodríguez, levou amarelo e desfalca o Brasil na próxima fase.

O cartão foi justo, porque ele atingiu o rosto do colombiano com o braço.

A vantagem brasileira

Mas o Brasil conseguiu o gol primeiro. E de um jeito improvável, considerando o histórico.

Raphinha acertou bela cobrança de falta, fez 1 a 0 e quebrou um jejum de gols com esse fundamento. O Brasil não marcava de falta desde 2019, com Coutinho, em um amistoso contra a Coreia do Sul.

Em desvantagem, a Colômbia se impôs. Impediu passes de um Brasil que não se achou ofensivamente. Foram poucas jogadas que realmente emplacaram no lado brasileiro. O setor ofensivo não se encaixou.

Defensivamente, o problema foi muito maior. Erros na saída de bola, inclusive com o goleiro Alisson, renderam sustos.

Mas ainda viriam as polêmicas com a arbitragem para apimentar o confronto.

Foi pênalti, não?

A primeira envolveu a anulação de um gol da Colômbia. A falha na marcação brasileira permitiu que Sánchez cabeceasse livre. Só que o VAR flagrou um impedimento.

Há dúvidas sobre a marcação exata das linhas — se no jogador que fez o gol ou se em outro jogador colombiano. Fato é que houve a anulação, e a questão só ficará mais clara quando a Conmebol divulgar o áudio do VAR.

O segundo episódio polêmico foi mais explícito. Vini Jr. foi derrubado por Muñoz na área, o árbitro marcou escanteio. O VAR até checou, mas mandou a jogada seguir.

Minutos depois, já com o Brasil mais desarrumado, o próprio Muñoz empatou o jogo, aproveitando espaço nas costas de Wendell.

As tentativas, em vão, de Dorival

O Brasil voltou sem Lucas Paquetá no segundo tempo. Ele esteve apagado na etapa inicial e ainda estava pendurado com cartão.

Andreas Pereira foi a escolha de Dorival para entrar.

Mas o meio-campo brasileiro estava em uma jornada infeliz. Afobado, pressionado e impreciso.

Erros de passe dificultaram as transições ofensivas brasileiras. Ao mesmo tempo, a Colômbia dava o ritmo que queria com a bola.

James Rodríguez mais uma vez brilhou — nem parece o mesmo jogador do São Paulo.

Perto dos 26 minutos do segundo tempo, a torcida colombiana, maioria no estádio com 70 mil presentes, chegou a gritar “olé”.

Dorival tentou corrigir os problemas acionando Savinho e Ederson, mas mantendo o time sem centroavante — Vini Jr. passou a jogar centralizado.

Mas o Brasil estava caótico. Tanto que a chance mais clara, claríssima, foi da Colômbia. Borré perdeu de forma inacreditável, dentro da área.

Muita bola longa, muito erro de passe, um time desordenado. No último suspiro, um chute de fora da área de Andreas Pereira resultou em bela defesa de Camilo Vargas. Resultado ruim, atuação ainda pior.

Ficha técnica

Brasil 1 x 1 Colômbia

Copa América – 3ª rodada do Grupo D

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara (EUA)

Data/Hora: 2/7/2024, às 22 (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes:

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Vini Jr., João Gomes, Danilo, Bruno Guimarães (BRA); Lerma, Machado (COL)

Gols: Raphinha, aos 9’/1ºT (1-0); Muñoz, aos 47’/1ºT (1-1)

Público: 70.971 presentes.

Brasil: Alisson, Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes (Ederson) e Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Cuesta, Sánchez e Machado (Mujica); Lerma, Richard Ríos (Uribe), James Rodríguez (Carrascal), Arias e Luiz Díaz (Sinisterra); Córdoba (Borré). Técnico: Nestor Lozano