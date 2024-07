Inscrições para Casamento Coletivo da Expoacre Juruá terão início nesta quarta-feira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições para o Casamento Coletivo que será realizado na Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul, terão início nesta quarta-feira, 3 e prosseguem até o dia 9, no CRIE, ao lado dos Correios, das 8h às 14h. A cerimônia será realizada no dia 3 de agosto, às 17h, no local da Feira, no estacionamento do Estadio Arena do Juruá.

Para esta edição , o Tribunal de Justiça do Acre disponibiliza 400 vagas e podem se inscrever casais de Cruzeiro e moradores de municípios adjacentes. Os noivos devem levar os documentos abaixo no momento da inscrição:

Anúncios

Noivos solteiros

Certidão de Nascimento original (legivel e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos Divorciados

Certidão de Casamento original com Averbação do

Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos Menores de Idade (entre 16 a 18 anos incompletos)

Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável

O Casamento Coletivo faz parte do Projeto Cidadão, programa social do Poder Judiciário do Acre executado há mais de 30 anos.

19ª Expoacre Juruá será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul.