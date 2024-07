Hulk mostra nascimento da filha em maternidade nos EUA: ‘Dia abençoado’; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma semana depois do nascimento da filha em uma maternidade na Flórida, nos Estados Unidos, Hulk postou um vídeo de vários momentos do dia em que Aisha chegou ao mundo. A chegada ao hospital, a preparação de Camila Ângelo, a hora do parto, acompanhado pelo pai e, finalmente, quando a mãe segurou o bebê pela primeira vez.

“Dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Uma semana da vinda de nossa princesa, Aisha!”, escreveu Hulk ao postar o vídeo.

Além dos pais, estavam presentes no momento do nascimento os outros três filhos do jogador, frutos do seu casamento com Iran Ângelo, tia de Camila. Aisha é a primeira filha do casal.