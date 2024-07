Governo Federal diz já ter enviado R$ 8,4 bilhões para o Acre em um ano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A plataforma ComunicaBR diz que R$ 8,41 bilhões foram transferidos ao governo do Acre e os 22 municípios no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. A partilha ficou assim: R$ 6,16 bilhões para o Estado e R$ 2,25 bilhões para os municípios.

Transferências aos cidadãos

Ao cidadão acreano, o ComunicaBR informa que chegaram R$ 1,11 bilhão em Bolsa Família no acumulado dos doze meses; R$ 450,32 milhões em Benefício de Prestação Continuada; R$ 34,13 milhões em Auxílio Gás; R$ 163,45 milhões em Seguro-Desemprego e R$ 1,23 bilhão em Benefícios Previdenciários.

Em 2023, o programa Bolsa Família foi pago a 130,93 mil famílias beneficiadas no mês com recebimento, em média, de R$ 732,26 por família; 76,06 mil crianças de 0 a 6 anos beneficiadas com R$ 150,00 no mês; 126,3 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e 4,28 mil gestantes beneficiados com R$ 50, sendo que 84,10% das famílias são chefiadas por mulheres.

Nos 12 meses, o Governo Federal transferiu R$ 674,33 bilhões para estados e municípios, sendo R$ 283,18 bilhões para as 27 Unidades Federativas e R$ 391,15 bilhões para os 5.570 municípios. As transferências aos cidadãos ultrapassaram R$ 1 trilhão no período. Os maiores volumes são referentes a benefícios previdenciários (R$ 724,71 bilhões) e ao Bolsa Família (R$ 169,62 bilhões). Foram repassados ainda R$ 85,11 bilhões em Benefício de Prestação Continuada (BPC), R$ 3,66 bilhões em Auxílio Gás e R$ 47,6 bilhões em seguro-desemprego.