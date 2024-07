Governo discute destino de área ao lado de casas do Minha Casa, Minha Vida

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 2, decreto que cria um grupo de trabalho para discutir a destinação da área localizada na Estrada do Irineu Serra, que fica ao lado do lote desmembrado onde serão construídas residências do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

A intenção do governo, antes de tudo, é evitar possíveis invasões. No ano passado, ex-moradores de uma ocupação no próprio Irineu Serra, chamada de Terra Prometida, passaram vários dias em protesto na entrada da Assembleia Legislativa após serem expulsos do local.

O grupo de trabalho é formado por várias secretarias, tendo a de Governo como coordenação

Apesar de reiterar que o grupo de trabalho pode contar com a colaboração de agentes públicos e representantes de instituições públicas e privadas para participar de suas reuniões, não há uma data definida pelo decreto para que o grupo de trabalho apresente uma proposta para destinação da área de terra.