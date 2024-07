Geraldo Alkmin inaugura frigorífico em Cacoal nesta terça-feira (2)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na agenda oficial, o vice-presidente, Geraldo Alkmin chega às 13 horas em Cacoal. O evento também terá as presenças do governador de Rondônia, Marcos Rocha e do presidente do BMG Food, Jair Antônio de Lima. Após a inauguração, a comitiva deve visitar e conhecer o polo industrial de Pimenta Bueno.

Para a inauguração da unidade rondoniense, a empresa convidou o vice-presidente da República, Geraldo Alkmin (PSB) que aproveitará a viagem para conhecer o polo regional de indústrias com visita programada no complexo industrial da Cairu, em Pimenta Bueno.

Anúncios

O novo frigorífico do grupo BMG Foods foi instalado no Parque Industrial Governador Jerônimo Santana, em Cacoal, tendo como foco principal o abate de bovinos e deve operacionalizar a maior parte da linha de produção para exportação. De origem paraguaia, o grupo é considerado uma das grandes potencias no setor de carne e derivados.



Geraldo Alkmin acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vem atuando para o fortalecimento e reestruturação da indústria brasileira. Tem vasta experiencia administrativa e já foi governador de São Paulo por quatro vezes.