Fernanda Hassem realiza hasteamento dos pavilhões pelos 114 anos de Brasiléia

A prefeitura de Brasiléia deu sequência nesta terça-feira, 2, às comemorações pelos 114 anos do município, que serão completados nessa quarta, 03 de julho, com uma cerimônia solene de hasteamento dos pavilhões.

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada pelo vice-prefeito Carlinhos do Pelado, conduziu o hasteamento das bandeiras ao lado de autoridades militares. O evento contou com a presença de autoridades do Brasil e da Bolívia, autarquias do Governo do Estado, secretários municipais, crianças e estudantes das escolas municipais e estaduais.

O hasteamento é parte de uma programação repleta de atividades culturais, esportivas e educativas planejadas para os próximos dias.

A prefeita Fernanda Hassem aproveitou a data para reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento e a reconstrução da cidade, ressaltando a importância do trabalho conjunto para honrar o legado de Brasiléia.

“Estou muito grata a Deus e ao povo de Brasiléia. Todas as vezes que coloquei meu nome à disposição, recebi três mandatos. Precisamos reconstruir Brasiléia três vezes devido às fortes alagações. Estamos trabalhando intensamente junto com os governos federal e estadual, deputados, formando uma união tripartite para reconstruir Brasiléia”, declarou a prefeita Fernanda Hassem.

A prefeita destacou que Brasiléia foi recentemente contemplada com 62 casas populares pelo governo federal, um avanço significativo para a cidade. “Estamos muito felizes com essa conquista. Vamos trabalhar na reconstrução do bairro Leonardo Barbosa, além de melhorias nos bairros e ramais da cidade”, acrescentou.

