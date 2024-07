Detran vai investigar vídeo polêmico do filho de Andressa Suita

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu uma nota de repúdio após a repercussão de um vídeo de Samuel, o filho de sete anos de Gusttavo Lima e Andressa Suíta, dirigindo um carro pelo condomínio privado onde mora a família. Em nota, o departamento afirma que o caso será investigado pela Polícia Civil.

“O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização”, diz o documento, que desaprova as ações do pais por incentivarem esse tipo de conduta.

“Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares. Ele afirmou que encaminhou à Polícia Civil pedido para apurar a conduta dos pais”, finalizou o Detran.

Relembre o caso

Andressa Suita, esposa do cantor sertanejo Gusttavo Lima, publicou um vídeo do filho mais velho dirigindo um carro no condomínio onde vivem. Além de Samuel, seu irmão Gabriel, de 5 anos, aparece brincando sem cinto de segurança no banco da frente. Em determinado momento, Gabriel também aparece colocando a cabeça para fora do teto solar.

A modelo deixou claro que se divertiu com a situação, e escreveu “7 ou 18 [anos]?!” em referência à idade atual de Samuel e à idade mínima necessária para conduzir um veículo, segundo a lei brasileira de trânsito.

As imagens tiveram péssima repercussão nas redes sociais. “Gente, que absurdo a Andressa Suita postar o Samuel dirigindo sozinho com 7 anos de idade. Independente do carro ser automático, o menino mal enxerga o que está à frente”, comentou um perfil no X (antigo Twitter).