Deolane manda mensagem para Fiuk em meio à polêmica: ‘Babaca’; vídeo

Deolane Bezerra, 38, fez um novo pronunciamento sobre o desentendimento com Fiuk.

O que aconteceu

A advogada explicou seu lado na treta com o influencer. “Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado. E quando uma mulher não quer ficar com um homem ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo?! Eu só vim aqui falar com vocês pelos inúmeros comentários que eu li nesse sentido”, inicia.

Deolane, então, dispara: “Eu vim aqui porque é muito chato ler e ouvir diversas coisas que ouvi por conta de um menino, um moleque. Ele está se fingindo de moleque, porque ele tem 33 anos. Eu tenho 36. A diferença de idade é pouca. A diferença é que eu não sou mimada”.

Em todos os lugares que eu fui, eu falei bem do Fiuk. Falei que era um gato, um lindo, um fofo, um educado. E ele era. Até ele se frustrar e não conseguir (lidar). Todas as nossas conversas foram muito claras. Que aquilo era conteúdo, uma brincadeira, e quando eu vi que estava passando dos limites, eu quis parar. Eu achei que ficaria tudo bem. Não pensei que depois ele ia ficar remoendo, Deolane Bezerra.

Deolane explica o motivo de não ter ficado com Fiuk. “Não é o meu estilo. Me perdoa se te magoei, se eu feri seu ego, se em algum momento você construiu algo na sua cabecinha que eu não deixei esperança. Para de ser vítima, tá feio. Eu nunca falei mal de você, pelo contrário, amigo. Eu te ajudei muito. E você me agradeceu muito das coisas que eu te ensinei, de como tudo estava mudando na sua vida. Lembra? Que todos os dias que a gente conversava você me agradecia. De como tudo tava mudando na sua vida”, alega.

A ex-“A Fazenda” diz que sempre deixou claro quais eram suas intenções com o filho de Fábio Jr.. “Fiuk, você sabe que isso é uma brincadeira. Você não é o meu estilo de homem, e não porque você é feio, porque, pelo contrário, eu já falei mil vezes (que você) é um príncipe, é um gato, lindo, fingia ser um doce, né? Mas, na verdade, você é sonso”, acusa.

Você está usando de tudo isso para aparecer porque no mínimo os seus contratos estão caindo, né? Porque você não tinha nenhum e agora eu vou ser arrogante, soberba. Porque você veio me agradecer um contrato milionário que você assinou com a nossa brincadeira. Isso favoreceu você, amigo, não favoreceu a mim não. O meu engajamento é o mesmo, garante.

Deolane também detalha a discussão que tiveram durante uma viagem ao rancho. A advogada afirma que foi lá que tiveram uma conversa definitiva sobre não terem um relacionamento amoroso. “Dormi na rede até 10h da manhã lá no rancho. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final, fiquei três dias e vim embora, porque você (Fiuk) estava me incomodando. Chato, iludido, querendo falar que pegou várias gostosas globais. Por quê? Porque eu sou três anos mais velha que você, eu tinha que ficar com você porque já pegou várias gatas. Qual é a sua, amigo? Me fala! Qual a sua, porque eu não tenho paciência. Quer biscoito? Está em cima de mim, vai ouvir, porque eu nunca te iludi”, recorda.

Deolane diz que Fiuk pediu para fingir uma gravidez entre eles. “Pedindo para eu engravidar, postar teste falso teu. O povo acha que filho é brincadeira, né? Então, para de ser babaca. Faça a sua história e para de ser vítima. Para de ser palhaço, para de ser moleque, você tem 33 anos, babaca. Você não tem 18, não. Você não vai montar em cima de mim, não”.

Qual foi o dia que eu te dei um beijo? Qual foi o dia que eu te dei uma esperança? Os conteúdos que a gente gravava, a gente conversava antes. (…) Mostra quem você é. Resgata aquele menino que eu conheci, que eu abracei, que eu falei cisas boas e que diz que sofreu tanto na vida, Deolane.

