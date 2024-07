Cruzeiro do Sul vence etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A gestão municipal de Cruzeiro do Sul foi premiada com o primeiro lugar no Estado do Acre com o Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência para cidades entre 30 e 100 mil habitantes. O município ficou entre os dez indicados nacionais nesta categoria. A premiação destaca os melhores exemplos de gestão pública eficientes e inovadoras.

Organizada pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, o Prêmio Cidades Excelentes avalia municípios de todo o Brasil com base em 72 indicadores distribuídos em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico; e Ordem Pública. Os dados utilizados na avaliação são coletados diretamente do Portal da Transparência.

A entrega da premiação nacional aconteceu nessa segunda, 1°, na Rede Bandeirantes de TV, com a presença do presidente do senado Rodrigo Pacheco.

“Participei, nesta segunda-feira, em Brasília, da 4ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição Especial Evolução, que premiou municípios por boas práticas de gestão pública ao longo dos últimos quatro anos. No evento, ressaltei que o trabalho realizado pelo Congresso Nacional para a manutenção da desoneração da folha de pagamento dos municípios é essencial para assegurar o funcionamento de muitas prefeituras no país”, destacou.

A premiação é um reconhecimento das boas práticas implementadas pela administração municipal de Cruzeiro do Sul, que agora servem de exemplo para outros municípios brasileiros.

“Esse resultado indica que estamos no caminho certo na nossa gestão, gerando soluções adequadas para cada área. O Prêmio Band Cidades Excelentes muito nos orgulha e agradecemos em nome da população de Cruzeiro do Sul”, citou o prefeito Zequinha Lima.

“Além dos indicadores de responsabilidade fiscal, são avaliadas também a transparência em contratos públicos e a implementação de políticas públicas inovadoras”, destacou Raphael Bastos Junior, Consultor da gestão municipal de Cruzeiro do Sul.

O Centro do Autista é uma das iniciativas que contribuíram para a conquista do prêmio, refletindo o compromisso de Cruzeiro do Sul com a inclusão e o bem-estar de sua população. “Um forte exemplo de uma política inovadora é a implantação do Centro do Autista, em parceria com a sociedade civil organizada. Esta ainda não é uma política pública presente em muitos municípios brasileiros. Cruzeiro do Sul saiu na frente e isso com certeza chama a atenção”, explicou Raphael.

Outro fator que levou à vitória foi a adoção de vários instrumentos de incentivo ao esporte, lazer e bem-estar. “Outro mecanismo que chama a atenção são os muitos instrumentos de incentivo ao esporte, lazer e bem-estar que o município de Cruzeiro do Sul vem adotando. Isso com certeza contribui para que Cruzeiro do Sul tenha ficado em primeiro lugar no estado e entre os 10 municípios de destaque no Brasil,” completou o consultor.