Contratos emergenciais são prorrogados e Sesacre esclarece: “transição segura”

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), emitiu uma nota de esclarecimento nesta terça-feira,2, para informar a prorrogação dos contratos emergenciais firmados entre esta pasta e os diversos profissionais da Saúde, pelo prazo de 30 dias, contados a partir desta segunda-feira, 1º de julho de 2024.

Segundo a Sesacre, a medida administrativa é necessária para que se cumpram todas as etapas do processo seletivo que dará posse aos novos servidores da Sesacre, com prazo fixado para o próximo dia 12 de julho.

“Em contrapartida, diante do prazo mencionado, é imperiosa a prorrogação dos contratos emergenciais vigentes, no intuito de manter um atendimento eficiente e realizar uma transição segura, considerando o grande número de profissionais em processo de substituição de contratos temporários emergenciais por contratos temporários oriundos do concurso simplificado”, diz o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Segundo o gestor, é de conhecimento de todos que o serviço oferecido pela Sesacre atende a grande maioria da população acreana, bem como os estados e países fronteiriços, sendo necessário um processo de treinamento rigoroso dos profissionais aprovados para que estejam preparados ao enfrentamento das mais diversas situações de urgência e emergência que se apresentam no cotidiano do SUS, sem prejuízo das atividades nas unidades no período de treinamento.

“Por fim, informamos que todos os profissionais aprovados no concurso simplificado, mesmo aqueles que já assinaram os respectivos contratos, devem se apresentar em suas unidades até o dia 30 de julho de 2024, para formulação da escala para o efetivo exercício do cargo, a partir do dia 1º de agosto de 2024”, diz Pascoal.

Com informações Agência de Notícias do Acre