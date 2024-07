Cineasta acreano Teddy Falcão realiza curso “O Filme Escola: Por Um Cinema Possível”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cineasta acreano Teddy Falcão coordena, na segunda semana de julho, de segunda, 8, a quarta, 10, no Coworking Casa Urbana, em Rio Branco, o curso “O Filme Escola Por um Cinema Possível”. Ao longo de três dias, os participantes terão acesso às principais etapas de uma produção audiovisual e, para a seleção, basta acessar ao link https://www.even3.com.br/ofilmescola/.

A inscrição é gratuita, podendo ser realizada até o dia 06, com a lista de aprovados publicada no domingo, 7, no endereço eletrônico por meio do Instagram @saturnoapc .

Segundo Falcão, serão realizadas práticas das etapas de audiovisual com laboratórios considerados essenciais para a produção de um filme. Ainda de acordo com o coordenador, os encontros serão intensivos para práticas de roteiro, produção audiovisual, fotografia para cinema, produção executiva, arte para audiovisual, direção, montagem e edição.

“O Filme Escola é um curso intensivo de cinema e produção audiovisual, com a proposta de prática do “filme escola”, em que serão apresentadas as etapas da realização audiovisual com ênfase no aprendizado prático-teórico, de forma que os envolvidos receberão os passos essenciais da produção de um filme como forma de capacitação para a produção audiovisual”, reforça.

A qualificação conta com sete laboratórios com capacitações ministradas, além de Teddy, por profissionais acreanos atuantes no cinema e audiovisual.

“Contaremos com a fotógrafa Deyse Cruz, que ministrará o tema Fotografia para Cinema; com a jornalista e cineasta Juliana Machado, que trará a produção audiovisual na prática; com o cineasta Ney Ricardo, que explicará as práticas de direção audiovisual; com a fotógrafa Hannah Lydia, que discorrerá sobre a Arte para o audiovisual e com o realizador audiovisual Eduardo Fragoso, que reforçará a montagem edição audiovisual”, reiterou.

O curso é uma produção da Saturno Produção e Audiovisual, e dispõe de financiamento do Governo Federal, da Lei Paulo Gustavo por meio da Fundação Garibaldi Brasil.

Confira a programação:

Segunda, 08/07

8h às 12h | Laboratório de práticas e estruturação de roteiro audiovisual, com Teddy Falcão

14h às 16h | Laboratório de Práticas de produção audiovisual, com Juliana Machado

16h às 18h | Laboratório de Produção Executiva, com Cecília Vilhena

Terça, 09/07

8h às 12h | Laboratório de Fotografia para cinema e audiovisual, com Deyse Cruz

14h às 18h | Laboratório de Direção Audiovisual, com Ney Ricardo

Quarta, 10/07

8h às 12h | Laboratório de Arte para o audiovisual, com Hannah Lydia

14h às 18h | Laboratório de Montagem e Edição Audiovisual, com Eduardo Fragoso

Com informações da Assessoria.