Casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez chegou ao fim, diz portal

Ben Affleck e Jennifer Lopez se separaram em março, de acordo com o site Page Six. Caso seja realmente confirmada, esta é a segunda vez que os dois terminam o relacionamento. Ainda segundo o portal, o ator queria o divórcio, enquanto a artista cancelou a turnê de seu show para “ficar com os filhos, família e amigos próximos”.

Ele não foi visto junto com Jennifer Lopez em eventos importantes que ela participou, como o MET Gala, onde foi co-apresentadora, e lançamento do filme “Atlas”, da Netflix. Recentemente, Jennifer também curtiu uma publicação no Instagram que aumentaram ainda mais os boatos de separação. “Não é possível construir relacionamentos com quem não é conectado consigo mesmo”, declarava a publicação.

De acordo com a revista People, uma fonte declarou que Affleck retirou todos os seus pertences da casa que dividia com a atriz em Los Angeles. Os rumores em torno da separação do casal tiveram início em maio, quando testemunhas relataram que o casamento deles “não estava no melhor momento”. O casal, que estava junto desde 2021, já havia se relacionado de 2002 a 2004. Em 2005, ele casou com Jennifer Garner, com quem ficou até 2018 e teve três filhos.