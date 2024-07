Deputada cobra aparelho de endoscopia para Hospital de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada Antonia Sales (MDB) fez um apelo urgente ao secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, durante a sua ida a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 2, para a aquisição de um aparelho de endoscopia para o Hospital Regional de Cruzeiro do Sul. A parlamentar ressaltou a importância desse equipamento para atender a população da região do Juruá, que inclui cinco municípios e que também atende pacientes do estado do Amazonas.

“Eu já apresentei aqui uma indicação para que o secretário de saúde compre um aparelho de fazer exames de endoscopia para o nosso povo lá do Juruá”, iniciou ela, destacando a necessidade crítica do equipamento.

Anúncios

A emedebista também frisou a carência de recursos no hospital, onde muitos pacientes enfrentam problemas gastrointestinais graves. Ela apontou que atualmente só há disponibilidade de exames de endoscopia na rede privada, a um custo de R$ 400, além de mais R$ 400 para a consulta médica. “Nem todo mundo tem, principalmente aqueles que não são funcionários. E quem ganha salário mínimo tem condição de pagar também, porque ou cuida da sua saúde, ou passa fome a sua família”, afirmou.

Antonia Sales mencionou ainda que sua filha, a ex-deputada federal Jéssica Sales, havia destinado R$ 16 milhões para o Hospital de Cruzeiro do Sul em 2021, dos quais R$ 14 milhões seriam para investimentos em equipamentos essenciais. No entanto, apenas um tomógrafo e um aparelho de ressonância magnética foram entregues até agora. “Era R$ 16 milhões para ir para o Hospital do Juruá l e R$ 2 milhões para o Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul. E nós não vemos nada disso. E o povo sofrendo, se valendo dos políticos, vindo até nós, pedindo e não conseguindo fazer seu tratamento,” destacou.

O parlamentar enfatizou a urgência da situação e solicitou que o secretário de Saúde e o governador se mobilizem para equipar o hospital com os aparelhos necessários, incluindo os de colonoscopia. “E é preciso, porque é a segunda maior cidade de Cruzeiro do Sul e ainda atende mais de sete municípios”, concluiu.