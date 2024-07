Ana Maria debocha e chama repórter de preguiçosa ao vivo no ‘Mais Você’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga surpreendeu a repórter Ju Massaoka ao fazer uns comentários para lá de ácidos a respeito de suas habilidades na cozinha. Depois de falar sobre o preço dos alimentos, a jornalista não escapou das perguntas da apresentadora. Sincerona, a comandante da atração diária da Globo chegou a chamar a colega de preguiçosa.

O momento em questão aconteceu nos instantes finais da participação de Ju. “Mas quem cozinha na sua casa?”, perguntou a companheira de palco de Louro Mané. Sem titubear, a repórter respondeu: “Eu mesma”. Não satisfeita, Ana Maria foi além e voltou a indagar a colega de programa: “E o que você normalmente faz para o almoço?”.

Massaoka revelou que sempre opta por fazer algo simples, tendo em vista que não possui tanta familiaridade com a cozinha. “Olha, eu vou mais no franguinho porque, como você sabe, as minhas habilidades são limitadas. Então, é um peitinho de frango no forno ou uma tilápia… Mas, quando começa a inovar demais, eu já não consigo”, disse a jornalista.

LÍNGUA AFIADA

Ao escutar a justificativa da repórter do “Mais Você”, Ana Maria disparou: “Mas você não copia as receitas aqui do programa? Eu já te ensinei a fazer tanta coisa aqui… Você tem preguiça de fazer?”. Sorrindo, Ju contou que muita coisa que aprendeu com a apresentadora é complexa e dá bastante trabalho para fazer.

“Não, as receitas que você me ensinou, a maioria, eu consigo fazer. Porém, é um processo. Tem que fazer mercado, limpar os vegetais, cozinhar”, disse Massaoka. Na sequência, a apresentadora debochou da fala da colega: “Ah meu Deus, mas que trabalho”. Por fim, ela ainda soltou essa: “Ainda bem que o marido dela mora bem longe e não precisa almoçar em casa”.