Amazonas envia toneladas de medicamentos a municípios devido ameaça de seca severa

Devido a ameaça de seca severa no Amazonas, o governo enviou 15 toneladas de medicamentos e insumos para atender a rede hospitalar de quatro municípios da Calha do Juruá – Carauari, Itamarati, Eirunepé e Juruá.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, nesse primeiro momento, a prioridade é abastecer os 34 municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões, onde os efeitos da estiagem costumam ser mais severos.

Na sexta-feira (28), duas embarcações seguiram para a Calha do Madeira, com destino a Apuí, Borba, Manicoré, Humaitá, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte. Outras duas remessas ainda serão realizadas, disse ela, para as calhas do Purus e Alto Solimões.

Para atender a Calha do Juruá, três carretas foram abastecidas com mais de 685 volumes, que totalizam mais de 15 toneladas de medicamentos e insumos que vão reforçar o atendimento básico das unidades de saúde dos municípios. Dentre os itens que estão sendo enviados, está o kit calamidade, composto por 32 medicamentos e 16 insumos estratégicos para o atendimento básico.

Outros medicamentos estão incluídos, como amoxicilina, paracetamol, omeprazol, ibuprofeno, entre outros, além de insumos como ataduras, hipoclorito de sódio, seringas e máscaras.

Segundo a coordenadora da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) da SES-AM, Herbenia Peixoto, a ação tem como objetivo antecipar o envio de medicamentos e insumos para que os municípios não fiquem desabastecidos por conta da dificuldade de locomoção e de logística no período da estiagem.

O plano de contingência também inclui o fortalecimento da Telessaúde para consultas on-line, e a remoção de pacientes em casos emergenciais.