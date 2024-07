Acre volta a registrar morte por Covid e é o terceiro com mais óbitos no Norte

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre voltou a registrar morte por Covid-19 no dia 19 de junho e somou 14 mortes em decorrência do coronavírus em 2024. A informação é do sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizado pela Secretaria de Saúde do Acre.

Na mesma semana epidemiológica da última morte registrada, 125 novos casos da doença foram registrados entre 16 e 25 junho, resultando em 169.142 mil casos acumulados no Acre desde o início da pandemia, com 2.081 mortes e uma taxa de mortalidade de 1,59 a cada 100 mil habitantes.

Apenas o Amazonas teve uma morte na 25ª semana epidemiológica e chegou a 14.500 óbitos por Covid-19. Da região norte, o Acre tem a terceira maior taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Tocantins (2,48) e Rondônia (2,08).