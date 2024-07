Ulysses vai a Assis Brasil e anuncia R$ 5,1 milhões para obras no município

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após uma semana de intenso trabalho em Brasília, o deputado Coronel Ulysses (União–AC) aproveitou, mais uma vez, o final de semana para percorrer o Acre para ouvir as reivindicações e lideranças regionais e, assim, definir as prioridades de ações de seu mandado, como a destinação de emendas destinadas a obras que resultem no bem-estar e dignidade das pessoas do interior acreano.

A primeira parada de Ulysses foi em Assis Brasil, distante 343 quilômetros da capital, na fronteira do Brasil com o Peru. Ali, Ulysses anunciou ao prefeito Jerry Correia (PP) o repasse de R$ 1,6 milhão (recursos de emenda de transferência especial, já depositados na conta de Prefeitura) para ações na área de saúde. Ulysses também informou mais R$ 2 milhões de emendas de sua autoria já foram empenhados para o município, aguardando pagamento. O dinheiro será utilizado em obras de infraestrutura da cidade.

Ulysses anunciou, ainda, que mais R$ 1,5 milhão destinado à construção de um ginásio coberto também já foram empenhados. “O [Coronel] Ulysses tem sido um grande parceiro do município. Quando o procurei em Brasília, ele, de pronto, nos atendeu e colocou seu mandato à disposição de Assis Brasil e sua população”, afirmou Jerry.

Ao lado do prefeito, Coronel Ulysses disse que o repasse dos recursos para Assis Brasil “é mais um compromisso de campanha cumprido” e, também, uma demonstração de fidelidade sua com as pessoas que confiaram em seu mandato.

Além de se reunir com o prefeito Jerry Correia, Ulysses ainda conversou com lideranças de jovens, evangélicas e de produtores rurais.

De Assis Brasil, Ulysses seguiu para Brasiléia e Epitaciolândia. Na primeira cidade, o deputado se encontrou com lideranças locais para prestar contas das ações de seu mandato e debater questões e ações relevantes da cidade. Ulysses ainda se encontrou com a pré-candidata a prefeita Leila Galvão.

Em Epitaciolândia, Ulysses se reuniu com o prefeito Sérgio Lopes e participou da posse do novo secretário de Esportes da cidade, Marcelo Galvão. Foi também até à comunidade Porongaba, onde, acompanhado do prefeito e autoridades municipais, participou de ações do programa Saúde Itinerante da prefeitura local.

Ulysses também foi até ao município de Xapuri, onde, dentre diversos compromissos, manteve reunião com Antônio Pedro, pré-candidato a prefeito do União Brasil, partido do deputado, nas eleições de outubro. A última parada de Ulysses foi na cidade de Capixaba, onde ouviu as pessoas e participou de um encontro com pré-candidatos a vereador de seu partido.

Ulysses entrega moção de aplausos ao Corpo de Bombeiros do Acre

Nesta terça-feira (2), Coronel Ulysses participa, pela manhã, de agendas na Secretaria de Meio Ambiente do Acre e na Promotoria de Habitação. À tarde, o deputado participa da cerimônia de comemoração dos 50 anos de Corpo de Bombeiros Miliares do Acre, a oportunidade em que fará a entrega de Certificado de Moção de Aplausos conferido pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado à unidade militar por sua atuação no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A honraria foi aprovada na comissão, por requerimento de Ulysses.

“Ouvir as pessoas é compromisso de nosso mandato. E assim será até o último dia de mandato”, explicou Ulysses que, na madrugada desta terça-feira (2), embarca para Brasília para votações importantes nas próximas duas semanas que antecedem o recesso parlamentar de meio do ano, que começa dia 17 de julho. Antes de entrar em recesso, uma das matérias que o Congresso terá de aprovar é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).