Radialista com TDAH lança livro no Acre sobre trajetória no rádio

O radialista Fábio Lopes lança no próximo dia 9 de julho, seu livro “Além das Ondas do Rádio”. Fábio, que é rondoniense de nascimento, mas mora no Acre desde que tinha seis anos, conta no livro a sua história de superação para conseguir ser locutor, atualmente na Rádio Cidade, vinda de uma família simples na zona rural do estado, além de um diagnóstico tardio de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Fábio, que além de radialista, é também psicanalista clínico, conta que pretende mostra com sua publicação que as dificuldades não impedem de realizar os sonhos. Na publicação, se destaca momentos do início da comunicação, como o trabalho em um fusca que usava cornetas para divulgação na zona rural de Rio Branco.

“Acho que sou a prova de que é possível concretizar os sonhos. “No livro, conto minha história que também tem seus momentos de fracasso, mas que mostra que é possível alcançar os objetivos, inclusive a superação após o diagnóstico de TDAH”, explica.

O lançamento do livro acontece no próximo dia 9 de julho, às 19 horas, na Biblioteca Pública da capital acreana.