Marina afirma que responsáveis por incêndio no Pantanal serão indiciados

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou, nesta segunda-feira 1º, que os responsáveis por atear fogo na vegetação que gerou o início dos incêndios no Pantanal, serão indiciados pela Polícia Federal. Ainda de acordo com a ministra, os locais de origem também já foram identificados.

Estão relacionados às queimadas desde a limpeza de pastagens em fazendas como o descarte de bitucas de cigarro. Os incêndios no Pantanal já consumiram mais 61 mil hectares do bioma nos últimos dias.

“Os culpados serão indiciados. Nós já sabemos de onde veio a propagação desse fogo. As pessoas serão identificadas, mas a investigação está em curso. Foram 18 focos de incêndio em lugares diferentes que deram início à propagação desse fogo”, declarou a ministra do Meio Ambiente a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto sobre o tema.

Uma operação da Polícia Militar, governo do Mato Grosso do Sul e o Ministério Público identificou 18 pontos de ignição, que resultaram em incêndios entre os dias 10 de maio e 23 de junho. A identificação foi possível por meio de imagens de satélite e um helicóptero do governo estadual. Entre as localidades foram identificadas fazendas, mas também áreas ribeirinhas e beiras de estrada.

Um decreto de emergência climática publicado no dia 10 de abril tornou proíbe qualquer tipo de queimada no Pantanal, em função das condições severas.