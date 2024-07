Maira Cardi lista despesas que teve com Arthur Aguiar: ‘Que tal devolver o que me deve?’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-casal Arthur Aguiar e Maira Cardi movimentou as redes sociais, nesta segunda-feira, 1º, com troca de farpas após viralizar vídeo em que a pequena Sophia, 5 anos, fruto do antigo casamento da influenciadora com o cantor, diz que celular do cozinheiro Cleiton Martins, é “velho” e “de pobre”.

Em meio à polêmica causada pelo registro, publicado pelo ex-BBB nas redes sociais, a life coach declarou que a criança sempre “volta diferente” da casa do pai. Arthur rebateu a ex dizendo que seu comentário é uma piada.

Anúncios

Após um tentar atribuir ao outro a responsabilidade pelo comportamento da criança, Maira Cardi expôs situações vividas com o cantor no tempo em que estiveram casados. Ela falou sobre dívidas que fez para ajudar o então marido, além de questionar a sua postura como pai.

“Estou devastada, sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite! Eu entendo que cada um tem sua vida, sua roda, seus costumes e amigos, mas expor dessa forma realmente ultrapassou o limite permitido, ainda mais incentivando as pessoas a julgarem como uma criança de cinco anos deveria se comportar”, lamentou ela em longo texto publicado nos Stories do Instagram.

A empresária falou sobre o cantor ter tentado lhe imputar as responsabilidades pelas palavras da filha.

“É claro que mais uma vez isso ia sobrar para mim. Vendo agora o vídeo do Arthur dizendo que essa fala ela com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele ‘não liga para dinheiro’. Não liga? Se não liga, que tal você me devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso”, disparou ela, afirmando ter investido no cantor quando ele entrou no reality show da Globo.

“Fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei nem te cobrei, rapaz! E agora eu que falo de dinheiro? […] Desde que você saiu do ‘BBB’, o Brasil não soube a verdade do que aconteceu, porque eu nunca contei para ninguém para te poupar! Por pena de você ser quem é”, disse.

Críticas à postura de Arthur Aguiar como pai

Ainda em desabafo nos Stories do Instagram, Maíra Cardi desabafou sobre a cultura de responsabilização da mulher sobre a criação dos filhos e fez críticas a Arthur Aguiar no papel de pai.

“Infelizmente, a culpa sempre será das mães. A gente fica sozinha com a criança, passa perrengue de noites sem dormir, de médicos, educa, leva, busca na escola, faz dormir, acorda, dá comida, brinca, cria, muitas ainda pagam a conta financeira”, declarou. “E o pai de 15 em 15 dias nos culpa por tudo que não está bacana! Incluindo o dia que está na casa dele. A criança é filmada por uma rede social que não é dele, e ele não viu porque no único dia que está com a criança, não estava”, observou ela.