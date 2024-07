Filho de 7 anos de Gusttavo Lima aparece dirigindo carro e deixa fãs chocados; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Andressa Suíta, esposa do cantor Gusttavo Lima, gerou controvérsia nas redes sociais ao compartilhar um vídeo do filho Samuel, de 7 anos, dirigindo o carro da família em frente à casa que moram. Nas imagens, é possível ver que o irmão Gabriel, de 6 anos, brinca no banco passageiro e chega a colocar o corpo para fora do veículo através do teto solar.

O vídeo ganhou uma grande repercussão entre o público, que não pensou duas vezes na hora de tecer duras críticas ao casal de famosos. “Família cometendo crimes. A pergunta é: votou em quem?”, comentou um usuário do X, antigo Twitter, indignado. “Se fosse filho de pobre já estariam atendendo a polícia na porta”, comentou outro internauta.

Anúncios

“A inconsequência e irresponsabilidade beiram a loucura desse casal. Acham lindo, aplaudem… mas não se importam com as consequências que esse ato pode gerar. Tudo isso por like? Por aplausos? Para estar na onda? Ridículos!”, pontuou mais um internauta. “Se é um pobre as crianças estariam no orfanato e os pais presos, mas como são ricos, podem tudo”, comentou outra internauta.