Entrevistado comete gafe e chama Patrícia Poeta de Fátima no Encontro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patrícia Poeta iniciou nesta segunda (1º) as comemorações de dois anos em que está à frente do Encontro e colocou Juliane Massaoka para visitar telespectadores que são fãs do programa em suas casas. No entanto, a apresentadora do matinal da Globo começou com o pé esquerdo e foi vítima da confusão de um entrevistado, que o chamou de “Fátima” ao parabenizá-la pela atração –que foi criada por Fátima Bernardes em 2012.

Por conta do jogo clássico entre Palmeiras e Corinthians que acontecerá a partir das 20h, Juliane visitou a família Leite, que é torcedora do Timão, e contou a história deles a partir do amor pela equipe de futebol. “Nem no batizado o Timão faltou, teve toalha do Timão até no batizado do neto. É isso mesmo?”, questionou a apresentadora para seu Ciço, o patriarca.

Anúncios

“É isso mesmo. A gente batizou um dos netos, inclusive, no Parque São Jorge. Corintiano sai da maternidade vestido de Corinthians, e no batizado o padre batizou com a toalha do Corinthians também”, contou ele.

“E a galera aqui está animada para o jogo? Estão acreditando?”, perguntou a repórter, que recebeu um uníssono “sim” como resposta. “Vai, Corinthians!”, gritou o homem.

No mesmo momento, seu Ciço resolveu parabenizar Patrícia Poeta pelos dois anos de apresentação do Encontro na Globo, mas se confundiu na hora. “Fátima, aproveitando aqui, para parabenizar você”, soltou ele, que ficou em silêncio no mesmo momento. Juliane Massaoka tentou reparar a situação, e mudou o assunto rapidamente.

“Você está vendo só um lado, tá, Patrícia?”, disparou a jornalista, reforçando em voz alta o nome correto da apresentadora. “Porque aqui, em 360 graus, é tudo Corinthians”, afirmou ela, enquanto o cinegrafista filmava o restante da casa da família Leite, com decorações especiais do time paulista.

“Olha isso!”, impressionou-se a apresentadora, que ignorou a gafe do entrevistado. Na sequência, seu Ciço voltou a parabenizar Patrícia, mas sem citar nomes.

“Aproveitando para parabenizar você pelos dois anos à frente do programa Encontros [sic] aqui em São Paulo”, soltou ele, que errou o nome da atração. “E aproveitando também para parabenizar a maior torcida organizada do Brasil, que é o Grêmio Gaviões Fiel, fazendo 55 anos hoje”, complementou.

Não foi a primeira vez

Em março de 2023, Patrícia também foi chamada de Fátima –mas por um convidado famoso. Roberto Kovalick cometeu uma gafe durante participação no Encontro e, ao falar sobre a mudança que sentiu em seu corpo desde que começou a praticar corrida, citou a antiga titular do matinal. “Preciso de uma camisa legal para ir no programa da Fátima”, deixou escapar o convidado.

Patrícia, que assumiu há dois anos o programa criado por Fátima Bernardes, deu uma risadinha sem graça na hora, mas o jornalista não percebeu a falha e continuou falando.

“Aí peguei uma azul, que eu já tinha usado até numa gravação de mensagem de fim de ano da Globo, e ficou grande. ‘Por que você não pega essa que nunca usou’, falou a Karina. Eu peguei. Gente, tô usando uma camisa que há cinco anos tava encostada no armário. Eu já estava dando para alguém porque não cabia”, comemorou ele.

Um pouco depois, a apresentadora citou o erro. “Eu vi que a plateia tava rindo aqui… Você falou Fátima. A Fátima vai correr a São Silvestre, a Patrícia não”, soltou ela, em tom de brincadeira. “Eu falei? Eita”, surpreendeu-se o jornalista. “Programa da Fátima. Eu adoro programa ao vivo que acontece isso”, afirmou a titular.