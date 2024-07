DJ acreano produz documentário e faz live na Serra do Divisor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O DJ Alemão, de Cruzeiro do Sul, está fazendo um documentário no Parque Nacional da Serra do Divisor e realizou uma ação inédita no mirante local, que tem 450 metros de altura: uma live musical transmitida ao vivo, pelo seu canal no YouTube, pela rede Starlink.

A equipe passou 4 dias na Serra para garantir o evento, que teve apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Lei de Incentivo a Cultura – Lei Paulo Gustavo.

“A parte prática foi um trabalho extremamente cansativo. Subir a Serra do Divisor com vários equipamentos para a live não foi uma tarefa fácil mas contamos com ajuda de pessoas da comunidade e também da equipe”, contou.

Além da live já realizada na última quarta-feira, 26, o projeto “Serra do Divisor: Um acervo Natural, Cultural e Musical aos olhos do DJ Alemão”, conta também com um documentário que mostra o cotidiano dos moradores da Serra. A coleta de imagens e entrevistas para o documentário já foi feita e o material será apresentado agora no mês de julho.

“Sempre tive uma paixão pela Serra, e sempre pensei em realizar algum trabalho no lugar, tanto para o meu currículo profissional quanto para incentivar o turismo e a cultura da região, então, o principal objetivo desse projeto é ajudar a comunidade, levando cada vez mais turistas e gerando economia para os moradores, com a divulgação da live e do documentário”, enfatizou o DJ.